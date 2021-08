Naopak si museli i sami zajistit jisté úpravy, aby tam mohli vůbec fungovat. Dle vedení hotelu byli na vše upozorněni.

Na soustředění budou členové vzpomínat jako na nejhorší. „Šlo nám především o stavební práce, které probíhaly během našeho pobytu a hodně nás při naší práci a pobytu omezovaly a mnohdy i ohrožovaly. To si myslím, že je špatně. Tréninky ve společenských místnostech narušovali mnohokrát procházející pracovníci s prkny, nářadím, kabely a podobně. Rušilo nás i hlučné broušení zábradlí na balkónech během naší práce, kdy nám bylo řečeno, že to dělají pro bezpečnost našich dětí. To vše ale mělo být hotové před našim příjezdem,“ uvedla za studio Kamila Borovská.

Kromě toho se při cestě do stanu báli o bezpečnost, jelikož procházeli přes rychle poházené nepevné kameny. Poobědový klid byl narušován vrtáním rozléhajícím se po celém hotelu, pracovnice chodili po balkonech dětí, kde se tak báli jít do svých pokojů a podobně. Vrcholem však bylo to, že ještě před začátkem byly na místě výkopy. „Neočekávali jsme, že si děti na zahradě pohrají, ale že bude manžel muset přinutit pracovníky den před našim příjezdem, aby zahrnuli alespoň výkopy, do kterých by v nestřežené chvíli mohly děti upadnout, to bylo už moc. Toto považujeme za nestandardní a neslučitelné se spokojeným pobytem,“ zhodnotila Borovská.

Ředitel hotelu Stella František Vltavský má na celou věc ale jiný pohled. „Se zástupci spolku byly probíhající práce na hotelu opakovaně komunikovány. Došlo i k několika osobním setkáním před samotným zahájením akce, na jejichž základě byly i těsně před příjezdem prováděny například terénní úpravy a další práce, které si spolek výslovně vyžádal,“ sdělil Vltavský.

Stejně tak byly podle něj se zástupci spolku konzultovány i další práce v době pobytu stepařů. „Jejich část byla prováděna za účelem zlepšení kvality pobytu pro druhý turnus tanečního soustředění. To nešlo o stavební práce, ale o pozemkové úpravy před hotelem a finalizaci rekonstrukce zábradlí na balkonech. Rozporovaná bezpečnost dětí byla řešena vymezením míst v okolí hotelu se zákazem vstupu a přípravou koridorů a cest, v nichž se mohly bezpečně pohybovat,“ doplnil ředitel.

V hotelu si podle něj jsou všichni vědomi určitého diskomfortu hostů, terénní úpravy ale nešlo dokončit před zahájením letní sezony kvůli nepřízni počasí. „Nastalá situace nás velmi mrzí. Spolupráce se studiem trvala delší dobu a doufali jsme, že bude pokračovat i nadále,“ dodal ředitel hotelu.