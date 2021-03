Město opravu průtahu vítá. „Jsme rádi, že se budou Štěpánovice dělat, protože ve chvíli, kdy bude dokončen i obchvat, tak tahle komunikace bude upravená a měla by se i výrazně zklidnit, protože tranzit nebude mít důvod jezdit do Štěpánovic a pojede okolo,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Dle projektové dokumentace bude na začátku obce nově zřízeno opatření pro regulaci rychlosti – „vjezdová brána“, dělící ostrůvek se šíří 4,3 m bude z žulové dlažby, stejně tak i na konci obce. Sjednotí se šířka komunikace, a to na sedm metrů mezi obrubníky. Místní komunikace a sjezdy k nemovitostem budou napojeny přes snížený obrubník. Součástí stavby je i autobusový záliv, místo pro přecházení s ochranným ostrůvkem. Ochranný ostrůvek je navržen tak, aby bylo možné plynulé odbočení do slepých místních komunikací bez omezení průjezdu v přímém směru. Ve směru od Klatov bude rozšířen jízdní pruh na šířku 5,50 m pro možnost objetí odbočujícího vozidla do lokality rodinných domů.

Součástí stavby je také vyřešení odvodnění komunikace. Vystavěny budou také chodníky, které budou značené jako stezka pro chodce a cyklisty, o což se postará město. Náklady města budou cca 15 milionů korun.

Dle projektu by mělo být hotovo do prosince 2022.

V letošním roce bude rovněž zahájena výstavba obchvatu Klatov, který bude začínat u Štěpánovic.