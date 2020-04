Stavba obchvatu Klatov, která měla začít letos, je posunuta na příští rok. Kopnout do země by se mělo v červenci 2021.

Obchvat Klatov. | Foto: Video ŘSD

„Dokončuje se projektová dokumentace, která by měla být hotova do konce srpna 2020, poté půjde ještě ke kontrole na generální ředitelství. Někdy na konci října letošního roku bychom měli mít v čistopise dokumentaci a v listopadu rozjedeme výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení potrvá zhruba od tří do pěti měsíců, protože jde o velkou stavbu v hodnotě okolo 1,5 miliardy korun. Počítáme, že když vše půjde hladce, tak zahájíme práce na začátku července 2021,“ uvedl vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR, Správy Plzeň Miloslav Blabol.