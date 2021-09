Co se v Sušici za poslední dobu podařilo nového?

Nejdůležitější, co se v poslední době povedlo, byl průtah městem – ulice T. G. Masaryka. Jde o komunikaci, která získala vyšší kvalitu. Další, byť nejde o investiční akci města, ale má pro nás velký přínos, je oprava komunikace v úseku Rabí – Sušice, na to navazuje rekonstrukce Divišov – Dlouhá Ves. V neposlední řadě jsem rád, že se možná již po deseti letech podařilo začít s výstavbou obchvatu Brodu. Když se tato mozaika komunikací propojí, tak oblast Sušicka, která je velmi navštěvovaná, získá novou kvalitní dopravní infrastrukturu.

Jaké investice plánujete?

Největším projektem je výstavba sportovní haly, která je dlouhodobě připravovaná. Nyní byl vybrán zhotovitel stavby. Doufáme, že začneme s výstavbou ještě letos. Jsem rád, že nám nebude tuto akci blokovat místní referendum, jelikož byla soudem zamítnuta otázka, která se ho týkala.

Dlouhá léta se řeší také osud areálu bývalého Sola, jak to s ním vypadá?

Skoro bych mohl alibisticky říct, že dochází na má slova. Říkal jsem, že pokud neumožníme investorovi vybudovat obchodní park, tak areál bude dále jen chátrat. Myslím, že projekt byl podle studií od pohledu hezký, daleko lepší než v Klatovech, ve Strakonicích, nabízel sortiment, který v Sušici dlouhodobě chybí a pro který si obyvatelé jezdí jinam. Vlastník má nyní povolenou demolici objektů, vyjma památkově chráněných. Další využití areálu je ve hvězdách.

Další ze záměrů, který má vlastník a investor, je vybudování výrobního podniku společnosti Accolade v prostoru za Tescem. Celý projekt je v souladu s územním plánem.

Jak v současné době vypadá jednání s Plzeňským krajem ohledně nemocnice?

Jsem rád, že Plzeňský kraj po volbách drží slovo, které dal před volbami. Cítím po letech nadějí a zklamání jistotu, že už by to mohlo dopadnout, a Sušická nemocnice nebude na okraji zájmu kraje a stane se nedílnou součástí Nemocnic Plzeňského kraje. Z kraje přišly dvě možnosti spolupráce, jedna se týká možnosti finanční podpory nemocnice, kterou by nadále provozovalo město, druhá varianta počítá s tím, že by si nemocnici vzal do pronájmu kraj a provozoval ji. Já jsem zastáncem toho, že druhá varianta, kterou schválila i rada města, je daleko systémovější, spravedlivější z několika důvodů. Kraj provozuje několik nemocnic. Věřím, že pokud to dobře dopadne, tak od nového roku, nebo plus minus nějaký měsíc, by ji mohl kraj začít provozovat. Pracovat se bude na tom, aby byl převod co nejrychlejší a právně správně a ku prospěchu regionu a aby zaměstnanci dostali jistotu.