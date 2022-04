Incident na městském úřadě v Nalžovských Horách se měl odehrát ve středu kolem 13.30 hodin, kdy ho navštívil Petr. P se svým synem, aby nahlédl do usnesení rady města za 1. čtvrtletí. Úřednice mu odmítla dokumenty předložit k nahlédnutí s odůvodněním, že potřebuje souhlas starosty. Po několika telefonátech a čekání se dostavil starosta a odmítl rovněž nahlédnutí spisů. „Z chování pana starosty bylo zjevné, že je pod vlivem alkoholu. Tedy v úředních hodinách v kanceláři starosty. Oznámil jsem na linku 158 vzniklou situaci a požádal o pomoc Policii ČR. Do příjezdu hlídky, cca 20 minut od oznámení, se starosta pokoušel uniknout z budovy úřadu a vyhnout se kontrole na alkohol. Po prvním nezdařeném pokusu, kdy jsem mu zastoupil východové dveře z budovy, došlo k fyzickému napadení. Ubránil jsem se a starosta se vrátil do své kanceláře,“ popsal Petr. P, ale tím vše neskončilo. „Pan starosta si zavolal „posily“ z řad zaměstnanců úřadu. Tito pánové začali za pomoci násilí opět zpřístupňovat cestu pro pana starostu ke zdárnému úniku z budovy. Postupně mě se synem „dotlačili“ po schodišti z prvního patra do přízemí. Naštěstí v ten moment vstoupila do budovy hlídka Policie ČR,“ dodal Petr P. s tím, že hlídce starosta nadýchal při dechové zkoušce 0,6 promile.