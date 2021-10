Někteří Klatované tak měli obavy, zda nepřijdou o svého starostu. A i na to jsme se ho mimo jiného zeptali během rozhovoru, kde také prozradil, co bude prosazovat na vyšším postu.

Co říkáte na výsledek voleb?

Z výsledku voleb mám velkou radost. Já jsem byl v odhadech jeden z těch větších skeptiků. Říkal jsem, že kdybychom dosáhli na 24 %, tak by to považoval za velký úspěch. Těch skoro 28 % je nad moje očekávání a děkuji všem, kteří nás podpořili.

Voliči vás svými hlasy vyslali do parlamentu, co tam budete chtít prosadit za Klatovsko?

Chtěl bych navázat na to, co se snažím prosadit z pozice starosty Klatov, a to jedna urychlení a zlepšení dopravního napojení směrem na Šumavu a přes Železnou Rudu do Bavorska, což se týká železniční i silniční dopravy. Tento apel nechci pustit ze zřetele. Samozřejmě bych se rád zaobíral v parlamentu tím, co je mi blízké, a to je školství a sport.

Někteří Klatované se obávali, že v případě vašeho úspěchu ve volbách přijdou Klatovy o starostu, jak tomu bude? Opustíte nějaký post?

Říkal jsem to již před volbami, Klatovy jsou pro mě číslo jedna a vždy tomu tak bylo, takže zůstanu v Klatovech a opustím funkci náměstka hejtmanky v Plzni.