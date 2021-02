Deník na návštěvěZdroj: Deník

Co se vám v obci podařilo?

Dlouhodobě se mi v naší obci nejvíc cením toho, že se dokážeme mezi sebou v patnáctičlenném zastupitelstvu domlouvat. Vztahy považuji za nejdůležitější. V zastupitelstvu jsem sedmé volební období a šest z nich dělám starostu. Určitě to u nás není tak, že by některá skupina zastupitelů přetlačovala jinou.

Jsem rád, že v naší obci dlouhodobě funguje deset spolků i celá řada místních obyvatel, kteří pomáhají. Pro nás jsou důležité i širší vztahy v regionu, máme vazby i na Strakonicko a Plzeň – jih.

Chanovice jsou specifické i svou spoluprací s různými organizacemi…

Před třiceti lety klatovské muzeum hledalo pozemky na budování záchranného skanzenu lidové architektury a my jsme zdarma nabídli obecní. Vzniká tady tak jediný cílený skanzen v celém Plzeňském kraji. Další podobnou záležitostí bylo, když jsme zdarma věnovali koncem 90. let dvoubytový dům pro tehdy rozbíhající se projekt rodinné buňky dětských domovů. Chanovice jsou oproti jiným venkovským obcím jiné i v tom, že přímo zde máme velký dřevozpracující závod. Samotná obec má 400 obyvatel a v továrně dělá 500 zaměstnanců, dojíždí tam další stovky lidí, takže je zde i velký dopravní ruch. Vše ovlivňuje i život v obci, ale lidé si na to již zvykli.

Jaké investiční akce byly pro vás důležité?

Podařilo se nám postavit spolu s krajem obchvat od Oselec do Chanovic. A také jsou z velké míry opraveny silnice na všechny směry. Život na vesnici je v dnešní době o častém ježdění, takže jsou komunikace v dobrém stavu potřeba.

Již desetiletí se věnujeme zásobování pitnou vodou, protože najít vhodné zdroje je stále problém. Máme několik studen a vrtů ve dvou prameništích. Byť jsme si mysleli, že poté co jsme investovali desítky milionů do nových zdrojů a postavili vodovody do pěti vesnic, že už máme problém zažehnán. Ale sucha posledních let nám ukazují, že příroda je pánem. V letošním roce nás tak čeká další budování dvou průzkumných padesátimetrových vrtů. Kromě vodovodů jsme se pak pustili i do stavby čistírny odpadních vod.

Věnujeme se i dlouhodobě zadržování vody v krajině. Vloni jsme opravovali a čistili čtyři obecní rybníčky a rybníky. Několik rybníčků jsme i obnovili.

Před třemi lety jsme také dokončili území, kde nabízíme parcely pro stavbu rodinných domků. Snažíme se, aby zde lidé zůstali. Od roku 2000 jsme postavili 25 parcel, bytový dům a když se tyto kapacity naplnily, tak jsme připravovali jiné území. V Defurových Lažanech jsme přestavěli bývalou obecní školu na čtyři byty, které nabízíme k trvalému pobytu, prodeji. Snažíme se neustále zvyšovat kvality bydlení. Podpora bydlení je u nás jedním z hlavních bodů. Když u nás někdo staví individuálně, tak dostane příspěvky na různé oblasti.

Jaké investice plánujete?

Budeme pokračovat v řešení zásobování pitnou vodou, kdy chystáme dva nové vrty ve dvou lokalitách, obnovu výtlačného řádu z lokality u Újezdu u Chanovic. Projekčně se věnujeme novému zázemí pro hasičkou zásahovou jednotku. Ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou je zahájen projekt ohledně nového zázemí pro veřejnost a vybudování občerstvení ve sportovním areálu, který je hojně využívaný.