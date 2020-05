„V celém městě je na třicet odstavených aut; některá byla již odstraněna. Městská policie tato auta kontroluje a v případě zjištění porušení zákona předává záležitost na náš odbor k vyřízení,“ sdělil vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Dle jeho slov jsou lhůty pro odstranění takových vozů dlouhé. Provozovatelé uvedených vozidel byli vyzváni k zajištění jejich způsobilosti k silničnímu provozu nebo k jejich odstranění. V případě, že nedojde ke zjednání nápravy dle předchozí výzvy, je vlastník komunikace oprávněn po uplynutí termínu vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě.

Na rozbitá auta si stěžují i obyvatelé. „Dlouho jsme měli u domu rozmlácené auto, mělo vysklená okna a to sklo se válelo kolem. Chodilo okolo mnoho lidí a bylo to nebezpečné pro děti. Naštěstí už je nyní pryč. Nechápu, proč taková auta nechávají lidé stát u domů,“ řekla Klatovanka Lenka Růžičková.

Jedno z rozbitých aut (na snímku) stojí například u krytého plaveckého bazénu. Vypadá, jako by spadlo do nějaké vody, bylo vytaženo a odstaveno. Nebylo nijak zajištěno, ujíždělo do komunikace. Kolemjdoucí poté zajistili kola kameny. Odstraněno ale stále nebylo. Další vozidla stojí například v ulicích v Podhůrčí, další byla nedávno odstraněna z prostranství v ulici Na Pazderně.