„Rony byl nalezen 28. března 2024 na Rozvoji v Klatovech, byl přivezen městskou policií,“ řekla vedoucí útulku Miloslava Šeflová. Na rozdíl od některých jiných psů nalezených na ulici byl zhruba šestiletý stafford ve velmi dobrém stavu a bylo vidět, že žil ve společnosti lidí, je vychovaný. I tak ho ale páníčci opustili a už se o něj nezajímali.

„Je tu už nějakou dobu a bez problémů, i tak bych ale nebyla zastáncem toho, dát takto starého stafforda z útulku k dětem. Děti křičí, mohou zvednout ruku či cokoli, a on zaútočí. Jinak je to ale mazel. A je to spíš takový hyperaktivní pes, nevydrží sedět na místě, je stále v pohybu,“ popsala Šeflová s tím, optimální by proto byl pro Ronyho domek se zahradou. Nebála by se ale vzít ho ani do bytu. Není z těch, co by páral koberce a podobně. I přesto by neriskovala a raději ho zavřela do kotce. Kdyby se nudil, mohl by přece jen něco zdemolovat.

„Není třeba žádná tvrdá ruka, stačí zvednout hlas, nevrčí, nic. Žere vše, dá si i jablko či mrkev, to ostatní psi tady nechtějí,“ popsala další přednosti stafforda Šeflová. „Ronyho si koupíte úplně vším. jakmile máte dobré papání, je váš. Úplně ideální je šunka, piškoty. A samozřejmě dělat s ním blbosti,“ uzavřela.

Pokud byste si Ramona chtěli vzít domů, je nutné do klatovského útulku zavítat na minimálně tři, čtyři návštěvy. „Poprvé by to bylo zde v útulku, podruhé bychom se šli projít, potřetí bych se od nich odpojila, aby poznali, co pes dovede, jakou má sílu, jak tahá a podobně. A pak, pokud bude vše v pořádku, může jít. Má veškeré očkování, čipování atd.,“ vysvětlila Šeflová. Zájemci se jí mohou ozvat přes telefon nebo přijít osobně, dopoledne je v útulku každý den. I když není pracovní doba, nikoho nevyhodí. Je možné se domluvit třeba na víkendových návštěvách.