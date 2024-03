Stadion je nárazově využíván na různé sportovní či kulturní akce. Koná se tam výstava psů, hokejisté tam mají letní přípravu, využívají ho sokolské oddíly všestrannosti, občas se tam uskuteční koncerty. V letošním roce tam budou k vidění nácviky sletových skladeb a 9. června župní slet. Reakce lidí jsou ale spíše negativní. „Je to taková škoda. Stadion byl krásný, pamatuji si, jak se tam dalo krásně sedět a sledovat dění na hřišti. Teď je to hrůza, vždyť to sezení už není ani vidět. Kdyby to sokolové prodali, udělali by lépe,“ řekla Klatovanka Božena Machová.