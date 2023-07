Sprejeři prošli ulicemi Nádražní a Franty Šumavského, kde to nejvíce odnesl železniční most v Nádražní ulici. Tady si pachatelé na nápisech dali náležitě záležet, jelikož zabírají velkou část. Odnesly to i sloupky na protější hradbě a stejně tak pokračovali dál až k dalšímu železničnímu mostu a následně ulicí Franty Šumavského, kde sprejovali na co se jen dalo. „To je strašné, co si ti mladí dovolí. Takovéhle psaní jim muselo zabrat plno času, to je nikdo neviděl? Takhle ničit majetek, co si o sobě myslí, doufám, že je policie chytí a budou to muset všechno vyčistit,“ rozčilovala se kolemjdoucí paní.

Sprejeři střídali žlutou, červenou a fialovou barvu. Není však vyloučeno, že nápisy jsou i na dalších místech, kudy tito výtržníci prošli.

Případem se již zabývá policie. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro spáchání přečinu poškození cizí věci. Nadále se klatovští policisté případem zabývají,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Bohužel nejde v Klatovech o ojedinělý případ, sprejeři o sobě dávají vědět častěji.