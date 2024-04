Sníh už slezl a tak o prvním květnovém víkendu zahájí šumavské horské středisko Ski&Bike Špičák letošní letní sezonu. Jako každoročně musí respektovat podmínky ochrany zdejší přírody, čili až do soboty 15. června bude otevřeno jen o víkendech a ve středu 8. května, kdy je státní svátek. Každodenní provoz potrvá od poloviny června do poloviny září. Chybět nebudou novinky a nejen pro cyklisty.

Zahájení sezony v bikeparku na Špičáku. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Od soboty 4. června se rozjede provoz v areálu a těšit se můžete i na novinky. „Nyní bude v provozu lanovka na vrchol Špičáku a tam otevřená rozhledna od 10 do 16 hodin. K dispozici už budou prakticky všechny obvyklé trati bikeparku v celkové délce cca 10 km, které jsme začali vylepšovat díky slabé zimě hned v polovině února,“ řekl vedoucí střediska služeb Ski&Bike Špičák Jan Kasík. Bikeři mohou hned první víkend počítat i s bikovou školou, půjčovnou kol a servisem. Všichni návštěvníci s otevřenou restaurací U Lanovky, horskou hospodou v chatě Blaženka a stánkem na vrcholu Špičáku.

„Úplnou novinkou letošní letní sezony je rozšíření půjčovny o nabídku motocyklů, z toho dvou skútrů. Myslíme si, že bude zájem o výjezdy na nich do blízkého okolí od Železné Rudy po Sušici,“ nalákal Kasík.

Další novinkou především pro pěší turisty je nákup jízdenek na lanovku nebo vstupenek na rozhlednu přes e-shop, kdy se jim po potvrzení platby odešle QR kód, který pak jen přiloží ze svého mobilu ke čtečce u vstupních turniketů. Kdo si jízdenku či vstupenku zakoupí v e-shopu nejméně pět dnů dopředu, bude je mít o 5% levnější.

Všichni cyklisté, nejen bikeři, se mohou těšit po zahájení každodenního provozu 15. června na novou trať. „Otevřeme zbrusu novou trať na vrchol Špičáku vedoucí přes Rozvodí, dlouhou cca 4 km. Nazvali jsme ji „Uphill Špičák 1202“. Jde o trendovou záležitost, kdy stále více cyklistů si chce vyzkoušet stoupání na vrcholy hor. Nemusí na to mít žádný speciál jako na sjezd, zvládnou to na klasickém horském kole,“ popsal Kasík. Nový singl trail v kombinaci s lesní cestou už je téměř hotový. S ohledem na to, že jde ale o sezónní cestu v rámci CHKO, může se veřejnosti otevřít právě až 15. června. Stejně jako naučné stezky z vrcholu Špičáku od lanovky k ledovcovým jezerům – Černému a Čertovo.

Na šumavský Špičák se po třech letech také vrátí mezinárodní závody v downhillu (naposledy se jely v roce 2021). Konkrétně 5. - 7. července se pojede evropský Downhill Cup, kde mohou startovat i jezdci bez licence. „Slibujeme si od toho vyšší účast startujících, než v předchozích cca deseti ročnících, kdy se závodů ve sjezdu mohli účastnit jen licencovaní cyklisté,“ uzavřel Kasík.