Sněhová nadílka dělá radost příznivcům zimních sportů a také provozovatelům lyžařských areálů na Šumavě. Některé již svůj provoz rozjely minulý týden, nyní startuje největší Špičák a přidává se i Nad nádražím. Běžkaři si užívají všude.

Na šumavském Špičáku připadl další sníh. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Prvním lyžováním a na téměř všech upravených sjezdovkách zahájí ve čtvrtek největší areál Plzeňského kraje Ski&Bike Špičák novou zimní sezonu. Loni lyžařská sezona na Špičáku startovala o devět dnů později a pouze na jedné sjezdovce. „Na sjezdovkách máme v průměru 50 cm sněhu v kombinaci přírodního a technického. Až na malé výjimky v podobě horního úseku dvojky U Zalomeného a černé Šance, nejprudší v ČR, se hned od úvodního dne lyžuje na všech tratích,“ řekl vedoucí střediska služeb Ski&Bike Špičák Jan Kasík.

Otevřeny tak budou jednička Turistická, dvojka U Zalomeného (bez horní části), celá trojka Slalomová, rodinná Spodní Šance (kotva), vlek i sjezdovky v areálu pro děti a začátečníky pod hotelem Sirotek, dětské hřiště před chatou Blaženka i sjezdovka s vlekem od hlavního parkoviště. Čtyřsedačková lanovka a další vleky se každý den rozjedou v 8.30 hodin a jejich provoz končí v 16 hodin.

Pro návštěvníky bude potěšující, že se skipasy nezdražovaly a užívat si již budou moci naplno multifunkční dům s restaurací, půjčovnou a úschovnou vybavení včetně vyhřívaných skříněk (pro vysušení bot a dalších věcí).

Od pátku 9 hodin zahájí provoz také areál Nad nádražím a Belveder. Od minulého týdne se jezdí již na Samotách a Weissově louce. Každý víkend až do Vánoc si můžete užít lyžovačku také na Alpalouce, a to od 9 do 16 hodin. Od 10 hodin v sobotu pustí malý vlek také lyžařský areál v Nýrsku. Kašperské Hory ještě vyčkávají na lepší podmínky.

Vyznavači běžek si přijdou na své již všude – na Železnorudsku, Modravsku, Prášilsku, na Srní i Horské Kvildě.