Areál Ski&Bike Špičák láká návštěvníky nejen v zimě, ale také během léta, kdy je tam možno využít hned několik aktivit. V letošní sezoně tam na příchozí čeká i několik novinek, tou největší je moderní restaurace. Co je ale dále na Špičáku nového, jsme si povídali s jeho ředitelem Vladimírem Kasíkem.

Vladimír Kasík. | Foto: se svolením Ski&Bike Špičák

V areálu už funguje zbrusu nová restaurace. Jaké jsou reakce návštěvníků?

Restaurace U Lanovky byla zatím do 15. června, kdy můžeme kvůli ochraně zdejší přírody zahájit každodenní provoz, otevřena po pět předchozích víkendů a ohlasy návštěvníků jsou veskrze pozitivní. Chválí si nabídku i ceny, ale nejlepší je vyhodnotit si to sám přímo na místě. Každopádně nám se nesmírně ulevilo, že areál konečně nabízí své gastro služby na odpovídající úrovni. Od 15. června bude mít už restaurace stejně jako celý areál otevřeno každý den.

Na co dalšího se ještě lidé mohou v nové budově těšit? Kdy bude definitivně dokončena?

Všechny novinky spojené se službami pro veřejnost budova již nabízí. Od půjčovny zimního i letního vybavení, například 50 kol včetně elektrokol, což ocení i větší skupiny, až po moderní úschovnu věcí, servis kol (včetně jejich mytí) a lyží. Dále zázemí pro lyžařskou či bikovou školu a až 250 míst s předzahrádkou v již zmíněné restauraci. Nyní se dodělávají interiéry sedmi privátních bytů a venkovní omítka s barevným vyladěním celého objektu. Vše by mělo být hotové a předané do 31. července.

Jaké další novinky objeví lidé na Špičáku v této letní sezoně?

Cyklisté, a hlavně asi rodiny s dětmi, ocení otevření dalšího úseku lehké tratě v našem bikeparku. Co do obtížnosti je označena jako nejlehčí, modrá a jmenuje se Good Year Line. Vede až do poloviny špičáckého kopce a pak se dá pohodlně sjet až k lanovce po odbočce na trať Easy Way. Myslím, že se neomrzí ani naše pěší klasika. Vyjet lanovkou na vrchol Špičáku, pokochat se pohledem z rozhledny a pak vycházka na Černé nebo Čertovo jezero po naučných stezkách. Letos poprvé s možností návratu do nové restaurace U Lanovky, jedno jestli pěšky nebo třeba zase lanovkou.

Museli jste zdražovat?

Mírnému zdražení cen jízdenek na lanovku na úrovni do deseti procent jsme se ani v letní sezoně nemohli vyhnout. Zohledňuje nárůst nákladů na energie (končila nám fixace) i dalších vstupů. I tak je Ski&Bike Špičák v porovnání s jinými horskými resorty v létě i zimě pořád cenově jeden z nejpřívětivějších.

Ovlivnila nějak kratší zimní sezona a energetická krize plánované investice do areálu? Chystáte nějaké překvapení?

Ona byla zimní sezona celkem dlouhá, ale nepřály nám během ní sněhové podmínky, takže hlavně to se odrazilo na menší návštěvnosti. Na budoucí investice ale toto okamžitý vliv nemá. Plánujeme je dlouhodobě včetně zajištění zdrojů na jejich finanční pokrytí. Máme rozpracováno několik zajímavých projektů, které by areál pro návštěvníky ještě více zatraktivnily. Než se definitivně rozhodne, jestli do nich půjdeme, nechci o nich ale veřejně mluvit.