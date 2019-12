Nejsympatičtějším miminkem minulého týdne se stal Kryštof Votýpka z Klatov.

Kryštof Votýpka z Klatov se narodil v klatovské porodnici 13. prosince v 9.30 hodin (2830 g). Rodiče Monika a Jan si nechali pohlaví svého prvorozeného potomka jako překvapení na porodní sál. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Zvítězil v anketě na webu klatovsky.denik.cz. O titul soutěžilo dvanáct nově narozených občánků. Kryštof získal 41 % ze všech hlasů. Už nyní můžete hlasovat pro další miminka. Hlasování startuje vždy v neděli, jakmile se na webu objeví nová fotogalerie miminek. Hlasovat můžete po celý týden až do soboty do 12 hodin, a to opakovaně z jedné IP adresy vždy nejdříve po šedesáti minutách.