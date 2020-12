Originál sochy byl v srpnu 2018 v rámci oprav kostela sundán a převezena k zrestaurování, protože byla již ve velmi špatném stavu. Pochází z roku 1673, proto bylo i její sundavání velmi náročné. „Samotná Immaculata má více než tři metry na výšku a je úplně rozsypaná, protože kostel několikrát vyhořel. Téměř polovina zadní strany sochy není ani tvořená z kamene, ale dozděná z cihel. Socha je celá ovázaná, zabalená do armatur, aby nedošlo k průšvihu. Celá příprava byla velmi náročná,“ řekl tehdy Zdeněk Fučík, výkonný restaurátor a zároveň ředitel firmy, která prováděla opravu jezuitského kostela.

Historickou událost si tehdy nenechalo ujít mnoho Klatovanů, kteří se na sundavání sochy přišli na náměstí podívat. Stejně tak v září 2019, kdy byla na jezuitský kostel instalována kopie sochy Panny Marie Immaculata.

Letos v prosinci si do Klatov vrátil i originál, který nyní stojí v zahradě charity. „Je to pro nás velká radost a požehnání. Je to velká vzácnost, moc si to považujeme. Po umístění sochy jsme na zahradu vzali i naše seniory, aby přišli před Vánoci na lepší myšlenky. Doufáme, že nám přinese lepší budoucnost. I naši senioři to tak vnímají,“ řekla ředitelka Oblastní charity Klatovy Lucie Švehlová, která počítá s tím, že až budou lepší podmínky, tak zahradu otevřou, aby se mohla přijít na zrestaurovanou sochu podívat i veřejnost. „Určitě to za podívanou stojí, jen musíme počkat, až nebudou platit opatření,“ dodala ředitelka.