Na Špičáku leží v průměru přes 40 centimetrů sněhu a lyžuje se na všech tratích včetně snowparku. „Podmínky pro lyžování jsou stále skvělé, přeje nám nyní i počasí. V pracovních dnech týdne tady naprosto bez front lyžuje okolo 1400 až 1500 lidí. Víkendy atakují hranici 2000 a čeká se opravdu jen v řádu několik málo minut v exponovaném čase zhruba od 9.30 do 11 hodin pouze na čtyřsedačkovou lanovku,“ řekl ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík s tím, že se tam o tomto víkendu nejednou žádné závody, ani se nekonají kurzy.

Vydat se můžete i do dalších areálů na Železnorudsku, a to Nad nádražím, Belveder, Samoty, Weissova louka, Goldhof, Debrník či Alpalouka, kde se navíc uskuteční masopust. Těšit se můžete na polévku a gulášek z prvorepublikové polní kuchyně i country muziku. V provozu bude také lanovka na Pancíř. Zalyžovat si rovněž můžete zajet i do Kašperských Hor, kde je areál v provozu.

VIDEO: Šumavský Špičák hlásí skvělé podmínky pro lyžování

Stopy

Stopy pro běžkaře jsou upraveny na Železnorudsku, kde je většina tratí dobře sjízdná oběma způsoby běhu a leží tam 10 až 60 cm sněhu dle polohy. Do stop můžete i na Horskou Kvildu (cca 25 cm sněhu)i na Modravě, kde ale musí návštěvníci počítat s tím, že se tam o víkendu koná Šumavský skimaraton. Všechny trasy tam byly upraveny ve středu a leží tam zhruba 43 cm přimrzlého sněhu, ve vyšších polohách i více. V Srní bohužel již není dostatek sněhu pro úpravu stop.