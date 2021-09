Rukopis knihy „Bejvávalo na Šumavě - smutno i veselo" z pera Lucie Oudové z Velkého Boru je dokončen. Nyní je ale zapotřebí její vydání podpořit v předprodeji. Kniha vypráví příběhy lidí ze Šumavy, u kterých se budete smát, ale také vám potečou slzy.

„Bejvávalo na Šumavě - smutno i veselo" z péra Lucie Oudové. | Foto: archiv Lucie Oudové

Krátké příběhy vypovídají o reálném životě lidí na území Šumavy. O všem, co jim osud přichystal, co museli strpět, co obětovali, ale třeba i jaké humorné příhody se jim kdy udály. Kniha přináší krátké veselé a smutné příhody, které jsou čerpány z dobových novin, od sběratelů folklóru nebo přímo od samotných Šumaváků. „Často od svých prarodičů slýcháváme jejich vyprávění z dětství a mládí. Málokdo z nás si ale tyto jejich vzpomínky zapisuje. Tím, jak sami stárneme a prarodiče nám odcházejí, zapomínáme i my, jak to tenkrát naše babička vyprávěla. Psaním se vždy uchovával odkaz dávných dob pro budoucí generace. Právě z těchto zdrojů je pak možné soudit, co daná doba přinesla, jací lidé zde žili, jaké problémy řešili, co je těšilo, čím hřešili. Tento pohled do minulosti nám pomáhá pochopit přítomnost a odhadovat budoucnost. A to je právě ten důvod, proč jsem sepsala tuto knihu,“ uvedla autorka.