Na Černé jezero se vydalo mnoho lidí, některé překvapili vykácené stromy přímo u jezera, odkryl se tak hned při příchodu pohled na jezero. "Bylo to trochu překvapivé, když jsem to viděla. Ale asi stromy musely padnout. Je tady teď taková holina. Smutný je i pohled na stěnu, kde to vypadá jako by se tam rozsypala krabička se sirkami, stromy jsou suché, mnohé popadané. Ale jezero je nádherné, vždy sem rádi jdeme a dnes je luxusní počasí, na to, že je konec října," řekl jedna z návštěvnic Pavla Zimová.