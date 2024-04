Pro fanoušky seriálu Policie Modrava máme dobrou zprávu. Šumavská kriminálka se opět vrátí na obrazovky, a to dvakrát týdně, v hlavním sledovacím čase.

Natáčení seriálu Policie Modrava | Video: Deník/Milan Kilián

Důvodem je neutuchající zájem diváků o tento krimi seriál, v němž velkou roli hraje krásná šumavská příroda a tamní nemovitosti. Radost z toho má i režisér Jaroslav Soukup, jenž právě na Šumavě tráví většinu svého odpočinku.

„Policie Modrava se vrátí na obrazovky TV Nova reprízou druhé řady. Vždy v úterý a ve čtvrtek ve 20.20 hodin,“ potvrdil Deníku Daniel Maršalík z TV Nova s tím, že poprvé to bude 14. května. Televize sází na to, že seriál je u diváků stále velmi oblíbený. „Jeho poslední uvedení na podzim 2023 přilákalo v hlavním vysílacím čase k televizním obrazovkám v průměru 1,422 milionu diváků starších 4 let,“ informoval Maršalík.

Duchovní otec celého projektu, režisér Jaroslav Soukup, neskrývá, že ho informace potěšila. „Mám radost, že TV Nova seriál už po několikáté úspěšně reprízuje. Měl jsem trochu obavy, aby se tím častým vysíláním ´nepřejedl´, ale podle ohlasů z Facebooku jsou diváci nadšeni, že se Policie Modrava bude opět vysílat. Píší, že se na seriál můžou dívat pořád dokola. To mě moc těší, protože to je od nich upřímné,“ konstatoval 77letý plzeňský rodák.

Deníku řekl, že teď, když už netočí, tak žije na Šumavě víc než v Praze. „Šumava je prostě jedinečná!“ má jasno Soukup, jenž přiznává, že se ho lidé stále ptají, zda nevznikne pátá řada seriálu s hlavní hrdinkou kapitánkou Vinickou, představovanou Soňou Norisovou. „Odpověď je jednoduchá. Nemám už zajímavé krimi příběhy, které by mě bavilo natáčet a na které by se diváci rádi dívali. Navíc si myslím, že v nejlepším se má přestat. Seriálu jsem věnoval dvanáct let života a poznal jsem kouty Šumavy, kam bych se nikdy nedostal,“ vysvětlil úspěšný režisér.

Kdyby změnil názor, TV Nova by se určitě nezlobila. „Pokud by se režisér Jaroslav Soukup rozhodl příběh modravské policie rozšířit ať už o další řadu, nebo o samostatný film, bude nám ctí s ním znovu spolupracovat,“ potvrdil Maršalík.