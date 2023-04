V Klatovech se konala další z besed cyklu „Dobrý, až velmi dobrý večer“, které společně pořádají společnost Úhlava, Rotary Club Klatovy a Městská knihovna Klatovy. Hosty moderátora Josefa Šestáka byli dlouholetá okresní státní zástupkyně ve výslužbě Jiřina Vítovcová a známý klatovský advokát a člen Unie obhájců ČR Rostislav Netrval.

Foto: Deník/Milan Kilián

Pohovořili na téma postavení občana v trestním řízení. Příchozím vysvětlili nejen to, kdo je to obviněný, poškozený, podezřelý a další pojmy, ale přidali i řadu zkušeností ze své praxe a odpovídali i na dotazy. Zazněla řada zajímavých názorů, Netrval mimo jiné kritizoval policii za to, že sledování pachatelů podezřelých ze závažné trestné činnosti trvá někdy příliš dlouho. Aby získali kriminalisté co nejvíce důkazů, přihlíží dlouho nečinně např. řádění pedofilů nebo zásobování lidí drogami, namísto toho, aby zasáhli maximálně po několika týdnech.

