Významnou součástí byl také příchod soumarské karavany z Grafenau, která se mimochodem zapojila i do slavnostního průvodu, který sobotní část slavností zahajoval. Poprvé se zapojili také čeští soumaři ze skupiny Gabreta Nova z Kašperských Hor, kteří měli na svých koních jako jediní věrné repliky historických sudů tzv. prostic, ve kterých se k nám ve středověku dovážela sůl.

Vzpomínáno bylo také na třicet let partnerství měst Kašperské Hory a Grafenau. Připomenuty byly počátky, ale také vyřčena výzva do budoucna. „Přeji si, aby partnerství a přátelství trvalo ještě další desetiletí. Musíme ale začít také u té nejmladší generace, u dětí v mateřských a základních školách,“ řekla starostka Bernardová.

V rámci slavností se poprvé rozezněly v pátek v podvečer nové zvony. Díky pomoci mnoha tuzemských i zahraničních podporovatelů se podařilo ve zvonařské dílně Petra Rudolfa Manouška opravit dva stávající zvony a odlít tři nové zvony. Všech pět zvonů bylo posvěceno začátkem srpna. V pátek do Kašperských Hor zavítal apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, který v České republice zastupuje Svatý stolec, který celebroval slavnostní mši svatou jako poděkování za nové zvony.

/FOTOGALERIE/ Historické městské slavnosti v Kašperských Horách přenesly návštěvníky do časů, kdy byla Zlatá stezka významnou přeshraniční obchodní cestou.

