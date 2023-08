„Pouť v Domažlicích byla velice pěkná, počasí přálo, návštěvnost byla dobrá, lidé příjemní. Sice trochu zapršelo, ale lidé ve městě zůstali, což je skvělé. Doufám, že i my jsme se jim dostali do noty atrakcemi a každý si přišel na své. Nabídli jsme moderní i retro, tak si mohli mnozí i zavzpomínat na mládí. Do Domažlic jezdím rád, už jsou to desítky let, co tady o pouti točíme. Velice si také vážím spolupráce se sokoly,“ řekl Lagron, který má pouť, co se týče atrakcí, v Domažlicích na starost.

Příští rok budou Chodské slavnosti mít 70. výročí, a tak se lidé budou moci jistě těšit na mnohé zajímavé, a to i v rámci atrakcí. „Už nyní plánuji překvapení, které chceme pro Domažlice udělat příští rok. Zatím ale nic neprozradím ani nenaznačím,“ uvedl Lagron.

Domažlice ovládly Chodské slavnosti, přijely desetitisíce lidí

Dle jeho slov není vůbec jednoduché držet s moderním světem krok, ale snaží se o to. „S ohledem na modernizaci děláme vše pro to, abychom dělali poutě 21. století a zároveň jsme udrželi dlouhou tradici českých poutí. Jsme hrdí na to, že v Čechách máme velice schopné výrobce atrakcí, kteří je vyvážejí i do celého světa,“ pochvaloval si Lagron, který je nejen provozovatelem atrakcí, ale také prezidentem Asociace výrobců, distributorů a provozovatelů lidové technické zábavy ČR, což obnáší mnoho práce.

„Je to hodně starostí, aby české poutě byly na úrovni, aby i členové asociace měli jistotu v dnešní době v provozování tak náročné činnosti. Zajišťujeme například právní ochranu členů, ochranu před nekalou soutěží, pomáháme začínajícím podnikatelům a rovněž pomáháme při jednání s úřady. V našich řadách máme několik špičkových atrakcí, se kterými vyrážíme i do zahraničí, například na Slovensko či do Maďarska, a samozřejmě obrážíme celé Čechy, kde rozdáváme radost malým i velkým,“ sdělil Lagron, jehož rodina má dlouholetou pouťovou tradici a obrovské zkušenosti, které neustále uplatňují, ale také předávají z generace na generaci, a tak už nyní ví, že bude mít toto řemeslo komu předat. „V naší rodině jde o tradici dlouhou přes 360 let a já jsem velmi rád, že i po mně budou další nástupci. Už nyní mám čtyři pracovité, zodpovědné a pevně věřím, že úroveň, kterou mají poutě nyní, udrží a ještě více pozvednou a v mých šlépějích pak budou pokračovat i vnuci,“ uzavřel Lagron.