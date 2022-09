Do Prahy se vydala skupina juniorek ve věku 12 až 15 let a na mistrovství světa výkonnostní třídy A tato velká formace dívek, se svou sestavou s názvem Rockerky, získaly 7. místo. „Samozřejmě, že každý sportovec, který jede na soutěž, chce získat medaili, i my jsme ji chtěly, ale věděly jsme, že konkurence bude obrovská, takže hlavním cílem této cesty bylo neudělat ostudu,“ uvedla trenérka mažoretek Eva Koryťáková.

Štěpánka Zachová jako sólistka s flagem se snažila vypořádat taktéž s velkou konkurencí. Vybojovala 11. místo a hlavně obrovskou motivaci do dalšího roku.

Na Světovém poháru výkonnostní třídy B Ametyst startoval hned třikrát. Trio juniorek Nikol Grollová, Eva Pojžárková a Adéla Malá, miniformace juniorek a seniorek předvedly povedené výkony. „Před vyhlášením jsme si všechny toužebně přály nebýt poslední, vzhledem k perfektním výkonům soupeřek. Zde už byly jen ty opravdu nejlepší. Co víc si přát, juniorky získaly 1. místo, seniorky 3. místo a trio 5. místo. Soutěžní sezona 2022 tak byla ukončena nad očekávání výborně,“ zhodnotila Koryťáková, která na závěr poděkovala všem šikovným mažoretkám, trenérkám, rodičům a sponzorům za podporu.