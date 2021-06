Současná budova školy byla slavnostně otevřena 28. září 1905, nová přístavba je z počátku 90tých let 20. století. Šlo tehdy o druhou měšťanskou školu na okrese, první byla v Klatovech. Od roku 1937 nese škola současný název Dr. Ing. Františka Křižíka.

Nyní školu navštěvuje 131 dětí v devíti třídách, které mají pestrou nabídku kroužků - keramiku, přírodopisný, pěvecký, sportovní, drhání. "Nabízíme vstřícnost a přátelskou atmosféru, porozumění a individuální přístup ke každému žáku. Pod školu patří i odloučené pracoviště mateřské školy se dvěma odděleními, kam chodí 50 dětí. Škola má výhodu tří hřišť s umělým povrchem na venkovním areálu a tělocvična je velmi dobře vybavena. Všechny odborné učebny jsou vybaveny moderní IT technikou, máme novou keramickou pec, uvažujeme o nákupu 3D tiskárny pro výuku," uvedl ředitel školy Dušan Kučera.

V letošním roce bude zcela přebudována a zmodernizována učebna fyziky, též učebna IT i učebna polytechnické výuky. "To je umožněno velmi dobrou spoluprací se zřizovatelem, s městem Plánice, se zastupiteli a hlavně se starostou Zdeňkem Pavlíčkem," dodal ředitel s tím, že do pedagogického sboru se daří získávat mladé pedagogy s aktivním přístupem k práci.