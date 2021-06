Škola v Čachrově je jednou z mála na Klatovsku, která je existenčně závislá na dojíždějících dětech. Přesto se jí daří rozšiřovat. Podařilo se zavést i školní autobusovou linku.

Děti na zastávce v Čachrově. | Foto: ZŠ Čachrov

"Někteří rodiče potřebují kvůli své práci vozit děti s sebou do městské školy. Jiní se obávají, že vesnická škola nedokáže dětem nabídnout to, co velká škola ve městě. V tomto naštěstí existují i názory opačné, což naší škole umožňuje dokonce růst a rozvíjet se," uvedla ředitelka Markéta Kotěšovcová.