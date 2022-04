„Škola byla původně organizována jako dvoutřídní s devíti ročníky a v některých letech chodilo do těchto dvou tříd až 160 žáků. Vedle základní školy byla roku 1966 v obci Bolešiny zřízena i samostatná mateřská škola. Podle slov pamětníků fungovala v přízemí staré bytovky JZD. Dne 23. května 1980 se mateřská škola stěhovala do nedaleké nové budovy, postavené v ,,akci Z“ za pomoci rodičů. Okolo budovy byla pro děti založena prostorná zahrada. Obě školy pak fungovaly v obci samostatně až do roku 2000,“ uvedl ředitel školy Michael Burianek.

PŘÍSTAVBA ŠKOLY

Přes veškeré opravy a snahy o modernizaci se přes 100 let stará vlhká kamenná budova ZŠ v těsné blízkosti hlavní komunikace postupně stávala pro výuku nevyhovující a hrozilo, že bude z hygienických důvodů uzavřena. Ve školním roce 1999/2000 ale začala za provozu mateřské školy přístavba dvou pater pro základní školu a podkrovní byty. Základní škola zahájila provoz v nové budově v lednu 2001.

Od 1. 1. 2003 přešly mateřská i základní škola do právní subjektivity a staly se samostatně hospodařícími právními celky pod jedním zřizovatelem. V lednu 2005 se ale mateřská škola rozhodnutím vedení obce spojila se základní školou do jednoho právního celku a začala nová moderní etapa v dějinách školy, s novým názvem: Základní škola a mateřská škola Bolešiny, příspěvková organizace. „Propojení přineslo výhody ekonomické, ale i setkávání v jedné budově a na společných akcích školy. To zlepšilo vzájemnou spolupráci, komunikaci a mělo vliv i na dobré vztahy. Děti z MŠ znají důvěrně prostředí školy, všechny zaměstnance a jejich přechod do základní školy se stal méně náročný,“ sdělil ředitel.

MODERNIZACE

Po sloučení nastala také velká přeměna celé budovy i okolí – vybudovalo se nové parkoviště a přístupové plochy, vyměnila se okna a dveře, celá budova se zateplila, původní terasu nahradila nová zastřešená a vznikla přírodní venkovní učebna, na zahradu se zabudovaly nové herní prvky, modernizovalo se osvětlení i vytápění. Uvnitř školy vznikla nová třída pro předškolní děti, rekonstruovaly se šatny, WC a umývárny, školní jídelna se přebudovala na víceúčelovou místnost se zázemím.

„Škola dnes poskytuje téměř ideální podmínky pro výuku a vzdělávání – nachází se na klidném a bezpečném místě, v blízkosti fotbalového i dětského hřiště, s nádhernou zahradou a pod jednou střechou je základní i mateřská škola, školní družina a jídelna. Budova se tak stala spolu s kulturním domem a sportovním areálem ozdobou obce,“ vyzdvihl Burianek.

V současnosti školu v Bolešinech navštěvuje celkem 90 žáků, má tři třídy základní školy, dvě třídy mateřské školy, jídelnu s kapacitou 100 strávníků, dvě oddělení školní družiny s nabídkou deseti zájmových kroužků pro děti i rodiče.

Postupně se připravují na reformu českého školství spojenou například s pojmy digitální gramotnost, robotizace, algoritmizace, programování a podobně. „Díky zapojení do projektů EU máme nové moderní vybavení pro předškolní, zájmové i základní vzdělávání, snažíme se roboty i vybavení ICT začlenit do vzdělávacího procesu. Společně s obcí se snažíme o vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem pro žáky i veřejnost,“ dodal ředitel.

Letos 21. května chystá škola oslavu 130 let založení školy. Zváni jsou tak všichni k její návštěvě. Začátek je ve 14 hodin.