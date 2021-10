Ve školní družině mají děti velké množství volnočasových aktivit od sportovního vyžití, výtvarných a rukodělných prací až po akvaristiku. „Snažíme se žáky vést ke zdravému životnímu stylu. V rámci výuky dojíždíme na kurz plavání. Družinu bude celým letošním rokem provázet projekt „ Harry Potter“. Pokud to situace dovolí navštívíme divadlo. Již nyní máme pro děti s DDM Klatovy domluvený projekt zaměřený na zdravovědu. Chtěli bychom se opět zúčastnit představení nazvaného Planeta Země 3000 v kině Šumava. Výbornou spolupráci máme s knihovnou v Klatovech,“ sdělila ředitelka a dodala: „Výborná je též naše spolupráce se zřizovatelem, který nás maximálně podporuje.“

Ředitelka si velmi pochvaluje spolupráci se zákonnými zástupci. „Pokud to situace dovolí a můžeme pořádat mimoškolní akce, bývá účast na nich téměř stoprocentní,“ poznamenala Červená.

„Škola má dostatečný počet žáků, nejde o školu výjimkovou. Mateřská škola je organizována jako jednotřídní, letos s 26 žáky. Její kapacita je využita na maximu. Každoročně se stává, že nemůžeme uspokojit všechny zájemce. Základní škola je využita z poloviny kapacity. Letos máme ve škole 30 žáků. Jsou dvě třídy, v jedné je spojený 1., 2. a 3. ročník, ve druhé jsou žáci 4. a 5. ročníku. Do školní družiny je k docházce přihlášeno 29 žáků,“ sdělila ředitelka Petra Červená.

