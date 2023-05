Nedělní ráno si pro ukončení života vybral klatovský lékař, který skočil po deváté hodině z Černé věže.

Smrtelná nehoda na Černé věži v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Muž na věž vystoupal hned krátce po jejím otevření. Událost se odehrála rovněž krátce před časem, než se lidé začali scházet na nedělní mši do jezuitského kostela na náměstí. Byli tak v šoku, co se na místě děje. "Je mi z toho smutno, když to vidím, další člověk takhle ukončil svůj život. Úplně mě z toho mrazí," řekla starší žena, když viděla, co se pod věží děje.

Tam už zasahovali hasiči a policisté, kteří kolem místa roztáhli zábrany. "Událost se stala krátce po deváté hodině, kdy muž ročník 1966 skočil z Černé věže a utrpěl zranění neslučitelná se životem. Případ dále vyšetřují klatovští kriminalisté," uvedla policejní mluvčí Eva Červenková.

Dle informací Deníku byl mužem, který se rozhodl takto ukončit svůj život, klatovský lékař.

Naposledy se tato tragédie v Klatovech stala v červnu 2020, kdy z Černé věže skočil 20letý mladík. Koncem října 2010 se stejným způsobem zabila 21letá dívka z Liberecka, v květnu 2014 skočila z Černé věže 28letá žena z Janovic nad Úhlavou. Ale to jde jen o výčet smutných událostí, kdy lidé ukončili svůj život skokem z Černé věže.