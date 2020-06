„V minulých letech jsme pracovali hlavně na silnicích v Národním parku Šumava. Chtěli jsme tím určitým způsobem vyjít vstříc obcím. Když jsme dokončili hlavní problémové komunikace tam, tak jsme se věnovali příjezdům na Šumavu. A ten největší byl jednoznačně tady, v úseku od Dlouhé Vsi do Radešova,“ řekl krajský náměstek pro dopravu Pavel Čížek.

Na komunikaci byly statické poruchy, porušený břeh k řece, hrozily závaly silnice a podobně. „Jsem rád, že jsme mohli k investici přistoupit kompletně, že se dělalo vše, ne jen povrchová oprava. Dělali jsme vše od základu. Odrazilo se to tedy i na ceně, která byla ve finále 269 milionů korun, ale tím, že jsme dostali 228 milionů korun od Evropské unie, tak jsme to mohli udělat, jinak by to bylo nad naše síly,“ sdělil Čížek.

Kromě kompletní opravy silnice se zpevňovaly břehy, dělaly se opěrné zídky, sanovala skála ve velkém úseku a instalovaly se sítě proti kamenům na skále.Silnice byla rovněž částečně rozšířena. Instalována byla nová svodidla, vznikly i zálivy pro autobusy včetně nových zastávek. „Silnice bude nyní bezpečná a standardní, což na Šumavě nikdy nebylo,“ poznamenal Čížek.

Samotného slavnostního aktu se zúčastnila již zmiňovaná sklářská královna. „My jako Annínští jsme rádi, že se úsek konečně otevřel, protože jsme byli odříznuti, lidé k nám museli po objížďkách. I podnikatelé na tom tratili. Už se těšíme na turisty, kteří k nám přijedou,“ řekla Ludmila II. Annínská, která dodala, jaká byla její premiéra se stříháním pásky: „Bylo to úžasné. Mockrát děkuji, že mě sem pozvali.“

Rádi bychom pokračovali v opravách silnic na Šumavu, kde vidíme potřebu od Sušice do Dlouhé Vsi, či na Rejštejn. Námětů je hodně, ale jde o to, zda se podaří Plzeňskému kraji dávat každý rok tolik peněz do oprav, jako jsme dávali v posledních čtyrech letech,“ dodal Čížek.