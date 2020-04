Obyvatelé Beňov si konečně oddechli. Skládka, která hyzdila část obce, je pryč.

Úklid skládky v Beňovech. | Foto: Marcela Koupšetová

Město Klatovy přistavilo kontejner a skupina lidí žijících poblíž skládky se během Velikonoc postarala o úklid. „Vše už je uklizeno. Nyní budeme místo sledovat, aby se podobná věc neopakovala,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí klatovské radnice Libor Hošek. S úklidem jsou spokojeni i obyvatelé. „Skládka je pryč, zemědělci zahrnou terén. Moc děkujeme panu Hoškovi, že se k tomu postavil fantasticky a vše zařídil. Jsem ráda, že to takto dopadlo, že jsem se do toho pustila a dotáhla věc do konce,“ uvedla Marcela Koupšetová z Beňov, která město na skládku stále upozorňovala a požadovala její řešení.