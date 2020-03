Do pomoci potřebným se v Klatovech zapojili také tamní skauti.

Roznos obědů skauty. | Foto: archiv Kateřiny Vágnerové

Skautští dobrovolníci ze středisek Královák a Javor ve spolupráci s městským ústavem sociálních služeb zajišťují doručení potravin, hygienických potřeb a léků seniorům a ohroženým lidem. Zároveň každý den včetně víkendů zajišťují roznos obědů seniorům v Pensionu pro seniory v Klatovech poté, co byla uzavřena jídelna v Domově pro seniory. „Naše pomoc začala vlastně ještě před vyhlášením karantény a postupně se vyvíjí podle toho, kde je aktuální potřeba pomoci. Začalo to 15. března výzvou sestřičky z Klatovské nemocnice, že potřebují roušky. Tehdy jsme se zapojili do šití roušek. Hned v pondělí nato nás kontaktoval městský ústav s prosbou o pomoc se zajištěním roznosu obědů seniorům a zajištěním nákupů seniorům, kteří volají na městskou linku pomoci,“ vysvětlila vývoj skautské pomoci v Klatovech Kateřina Vágnerová, jedna ze zapojených dobrovolnic.