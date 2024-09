Řeší se i další útěk, a to čtyř zločinců, kteří uprchli z psychiatrického zařízení pro vězně ve Straubingu, jenž leží jen několik desítek kilometrů od Klatovska či Domažlicka. O obou případech informuje Passauer Neue Presse.

Co se týče srpnového incidentu v Mainkofenu, vyplouvají na povrch podle listu stále nové podrobnosti. Aktuálně píše, že psychiatrická nemocnice umožnila během prázdnin třem pacientům navštívit veřejné kino, kde se promítal dětský film. Šlo o muže odsouzeného za pedofilii, pacienta s poruchou mozku, který je na klinice kvůli predátorskému vydírání, a muže, jenž své oběti zasadil 111 bodných ran a poté jí ještě uřízl hlavu. Posledně jmenovaný navíc využil toho, že ho na toaletu doprovázely jen ženy, a uprchl. Naštěstí se ho podařilo zadržet v řádu hodin, a to přesto, že nebyla k dispozici jeho aktuální fotografie. Klinika již přiznala pochybení, např. to, že není vhodné vodit takovéto pacienty do míst, kde jsou děti, či že měl být přítomen coby dozor muž. Vedoucí lékař byl do konce roku postaven mimo službu, případ se dále řeší.

Stejně jako výše uvedeného Somálce se již podařilo dopadnout i všechny čtyři zločince, kteří uprchli před měsícem z psychiatrického zařízení pro vězně ve Straubingu poté, co podle PNP vyhrožovali zaměstnanci kliniky rozbitými zrcadly a zabitím, pokud neotevře bezpečnostní dveře. Mužům, které policie označila za nebezpečné a varovala před nimi veřejnost, se podařilo dostat až do zahraničí. Již ale byli vypátrání a zadrženi, a to v Rakousku a Turecku. Obě země zatím vydaly po jednom z uprchlíků, jak listu potvrdil vrchní státní zástupce Thomas Rauscher. „Stále probíhá vyšetřování ohledně braní rukojmí a těžkého ublížení na zdraví,“ uvedl Rauscher. V případě odsouzení mužům uprchlým z nemocnice ve Straubingu hrozí až 15 let vězení - k tomu by se všem připočítaly i případné zbývající tresty z předchozích odsouzení.