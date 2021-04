/FOTO/ Cestu po tankodromu místy připomíná jízda po silnici od Petrovic u Sušice směrem na Hartmanice. Děr je tam nespočet, ale na opravu zatím nejsou peníze.

Silnice z Petrovic u Sušice do Hartmanic je samá díra. | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Jezdím po této silnici často a je to čím dál horší. Teď po zimě přibyly ještě další díry, silnice někde vypadá jako ementál. Ve dne se dírám ještě nějak vyhnete, ale po tmě už je to horší, nejednou jsem do nějaké vjel a myslel jsem, že mám po kole. Je to šílená silnice,“ řekl jeden z řidičů Tomáš Potužník.