Práce v Revoluční ulici potrvají do 10. června, U Pazderny o deset dní déle. Práce v těchto místech jdou prováděny za úplné uzavírky.

Stejné je to také v Masarykově ulici, kde jsou práce rozdělené na etapy v jednotlivých úsecích komunikace. Úseky Wolkerova-Vaňkova a Vaňkova-Dukelská by měly být hotové do 24. června, poslední úsek Dukelská-Koldinova má být dle plánů dokončen do 15. července.

