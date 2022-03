Řidiči si často stěžují na komunikaci v Srní ve směru na Modravu, ale i z Hojsovy Stráže na Špičák. „Jezdím po Šumavě často, protože to tam mám rád. Ale některé silnice už mají své dobré roky za sebou. V Srní to je jedna díra vedle druhé, tam by se to mělo skutečně už opravit. Jinak se teď, když slezl sníh ze silnic ukázalo i hodně děr za Hojsovkou, když se jede na Železnou Rudu. To je taky mazec,“ řekl řidič Zdeněk Hájek z Klatov.