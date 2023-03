"Řešíme problém s touto silnicí už mnoho let. Jízda po ní v zimě je hodně nebezpečná, především kvůli těm kolejím, které jsou vyjeté v podstatě v ledu. Jezdíme třicítkou a i tak nás to hází ze strany na stranu. A těch nehod, co se tam během zimy stane," popsala Polanková.