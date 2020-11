Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) má speciální technologii na postřik silnic. Vůz na posyp solí je nově vybaven nástavbou se solankou, která bude při mrazech rozstřikována na vozovky. Od nové technologie, kterou má SÚS PK jako jedna z prvních v Česku, si silničáři slibují, že účinek roztoku soli na vozovku bude v podstatě bezprostřední. „Pokud je počasí pod bodem mrazu a silnici postříkáte slaným roztokem, tedy solankou, roztok účinkuje téměř okamžitě. V případě, že na silnici nasypete klasickou sůl, trvá někdy až půl hodiny, než „zabere“. V kraji jde o úplnou novinku, nevím o tom, že by tuto technologii používali v jiných regionech,“ říká Jiří Slapnička, hlavní dispečer SÚS PK. „Díky postřiku bychom měli také ušetřit sypkou sůl. Jde to ruku v ruce s ochranou životního prostředí, jelikož nebudeme zatěžovat okolí silnic tak velkým množstvím soli, jako dosud,“ vysvětluje dále.

Vůz bude vyjíždět jako všechny ostatní sypače, které má SÚS PK k dispozici, tedy například v okamžiku, kdy se objeví závada ve sjízdnosti silnic. Speciální sypač bude v kraji ošetřovat především silnici první třídy I/22.

Vůz je v současné době připraven k použití na pracovišti v Domažlicích. „V kraji ošetřujeme jak silnice druhé a třetí třídy, tak první třídy. Speciální vůz by měl udržovat především úseky mezi Domažlicemi a Klatovy. Zatím nebylo potřeba, abychom s ním museli někde zasahovat. Tento rok bude zkušební, chceme během něj nasbírat zkušenosti, jak se strojem nakládat,“ popisuje Slapnička. Postřik by měl podle něj přispět k větší bezpečnosti na silnicích. „Tím, že působí na vozovku téměř ihned, mohla by být nová technologie přínosná pro bezpečnost silničního provozu,“ dodává.