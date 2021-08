Nejhorší sezona. Tak hodnotí provozovatelé koupališť a bazénu letošní léto. Návštěvnost jim klesla až o 80 procent. Na vině je počasí, ale i koronavirová opatření.

Ředitel Městského bazénu v Plzni Tomáš Kotora Deníku řekl, že letošní sezona ve venkovních bazénech na Slovanech a na Lochotíně byla doslova mizerná. „Kdybychom vůbec neotevřeli, pravděpodobně by to vyšlo lépe. Návštěvnost byla oproti rokům 2018 a 2019 pouze dvacetiprocentní,“ zhodnotil Kotora s tím, že v letech před pandemií přišlo do bazénů denně zhruba dva tisíce lidí. „Nyní jsme byli tak na osmi stovkách a jsem za to rádi,“ poznamenal.