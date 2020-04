Podle sestry byly začátky, kdy nemoc vypukla, rozpačité, měli obavy o dostatek ochranných pomůcek. Naštěstí se prý černé scénáře, že dojdou, nevyplnily. „Když ještě nefungovalo třídění lidí, měli jsme pocit, že ochranných pomůcek není dostatek. Obávali jsme se, že dojde dezinfekce a podobně. Když se ale zřídil stan a infekční ambulance, tak už máme všeho dost, i oblečení,“ uvedla Křížová.

Díky koronaviru se prý ukázalo i to, jaký kdo doopravdy je. Jak se k dané situaci dokáže postavit. „Poznali jsme, jací lidé jsou, a to i po pracovní stránce. Byli jsme překvapení, když jsme si mysleli, že je někdo spolehlivý a ono se ukázalo, že není, a zase naopak. Musím ale říci, že s holkami, s kterými pracuji, jsem velmi spokojená, byly do toho hozené ze dne na den, nevěděly, co čekat, co budou dělat. Pracují, jak můžou, za to jim patří díky,“ řekla sestra, která přiznává, že strach z nákazy přímo nemá. „Spíš panují obavy asi jako u všech lidí, že koronavir v sobě člověk může mít, ale neví o tom a nevědomě může nakazit někoho jiného. Ten to pak pozná mnohem více, může mít vážné příznaky. Odnese to tak za lidi, kteří třeba nejsou zodpovědní,“ poznamenala Křížová.

A to, že se najdou lidé, kteří vědomě zatajují informace, přímo sestra potvrdila. „Bohužel se i ve stanu setkáváme s tím, že nám lidí vědomě lžou, zatajují nám příznaky, podle kterých my je pak třídíme. Už se nám párkrát stalo, že nám podle vyhodnocení vyšli negativně, odeslali jsme je na klasickou ambulanci a tam z nich vypadlo, že mají kašel, špatně se jim dýchá a podobně. Nám to ale ve stanu zapřeli. Lidé by se nad sebou měli zamyslet. Myslím, že problém není virus, ale lidé, kteří jsou nezodpovědní,“ poukázala na problémy Křížová. Dodala, že zatím neslouží nepřetržitě, jako tomu bývá v některých nemocnicích. „Odešli jsme ze svých ambulancí, kde jsme pracovali a sloužíme ve stanu a jsme braní jako jakési třídící infekční středisko. Sloužíme tady 24 hodin, po třech hodinách se střídáme, pak máme 1,5 dne volna,“ doplnila sestra.