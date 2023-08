Na letišti v Klatovech bylo o víkendu opět velmi živo. Byly k vidění skoky plné adrenalinu.

Seskoky parašutistů v Klatovech. | Video: DENÍK/Daniela Loudová

Nebe plné padáků bylo vidění na klatovském letišti po celý víkend. Kromě tradičních seskoků se tam ale také konala světoznámá soutěž Pink Canopy Piloting Open 2023, která představuje vrchol parašutistického sportu. Tato fascinující akce zahrnovala hned čtyři národní mistrovství (České republiky, Spojeného království, Německa a Rakouska) v pilotáži padáků a vysokorychlostním přistání, někdy s efektním dotekem vodní hladiny uměle vytvořeného “pondu”, tedy rybníčku pro přistání.

Piloti soutěží hned v několika disciplínách, jako je let na vzdálenost, přesnost, rychlost a také “freestyle”, když předvádějí při přistání na vodní hladině různé figury. „Naše soutěž je co do počtu závodníků patrně nejlépe obsazenou soutěží na světě a mnozí z účastníků ji tak vnímají jako neoficiální mistrovství světa,“ uvedla za pořadatelský tým Pink Aviation Jana Spěváčková.

