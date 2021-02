/FOTO/ Oočkováni druhou dávkou vakcíny proti koronaviru jsou senioři i zaměstnanci v domově Clementas v Janovicích nad Úhlavou. Větší zájem byl ale u seniorů.

Očkování v Clementas v Janovicích nad Úhlavou. | Foto: Deník / Daniela Loudová

„V úterý se konalo druhé očkování s tím, že zájem ze strany klientů byl obrovský. Řekl bych, že devadesát procent klientů mělo zájem. U zaměstnanců je to zhruba půl na půl, něco málo přes padesát procent se nechalo očkovat. Panuje u nich jakási obava, nejasnost, jak by očkování mohlo působit, ale řada z nich pak projevila zájem, že by se nechali očkovat,“ řekl ředitel Domova Clementas v Janovicích nad Úhlavou Lukáš Bardon.