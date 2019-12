Senior byl jen za posledních pět let hned několikrát odsouzen, vždy pro krádeže. Opakovaně byl ve vězení, ale ponaučení si z toho nevzal. Minulý týden musel před klatovský soud znovu.

„V supermarketu v Klatovech odcizil dvě baterie, šunkovou bagetu, dvě balení krájené šunky, dva kusy sýra a jogurtový nápoj, když uvedené zboží si vložil do batohu a prošel přes pokladny, aniž by za něj zaplatil,“ uvedlo v obžalobě státní zastupitelství s tím, že nešlo o jedinou krádež obžalovaného. Rudolf V. se zpovídal i z toho, že odcizil v jiném obchodě kuřecí bagety a pět mléčných čokolád. V tomto případě si zboží schoval pod oblečení. I když jsou škody jen v řádech stokorun, musel vzhledem k jeho minulosti klatovský soud Rudolfa V. poslat za mříže, a to na sedm měsíců.

Do vězení ale hned nenastoupil, naopak znovu kradl, a to svůj oblíbený sortiment. „V obchodě v klatovské Nádražní ulici odcizil v úterý dvě bagety a šest čokolád, vše v hodnotě 625 korun. Muž prošel bez zaplacení pokladní zónou, poté byl zadržen,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie. Seniora tak čeká další soud, tam už ale nejspíše dorazí v doprovodu vězeňské eskorty.