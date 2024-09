V prvním kole senátních voleb v obvodu Domažlice, který zahrnuje i část okresu Klatovy, jednoznačně zvítězil Jan Látka (ANO), který už byl v minulosti v tomto obvodu senátorem. Spolu s ním o křeslo zabojuje ve druhém kole Vladislav Vilímec (ODS), jenž tento post zastával posledních šest let. Volební účast v okrsku byla 30,69 procenta.

Jan Látka (70) z Domažlic byl v tomto obvodu senátorem už v letech 2012 až 2018, to ovšem ještě v barvách sociální demokracie. Teď hájí barvy Andreje Babiše. Hlas mu dalo 8 259 voličů, to je 28,96 procenta. „Moc mě to potěšilo. Přiznám se, že jsem rád vůbec za postup do druhého kola, tak velký rozdíl jsem opravdu nečekal. Trošku z toho mám při výhledu na druhé kolo strach, aby to některé voliče neodradilo a nezůstali doma,“ řekl Deníku Látka. Na týden, který zbývá do druhého kola, dle svých slov nic speciálního neplánuje. „Chystáme nové plakáty s poděkováním a pozváním na druhé kolo, které bývá mnohem méně navštěvované než kolo první. A to navíc první kolo mělo překvapivě nízkou účast, ač bylo s krajskými volbami. Plakáty si budu třeba na Klatovsku vylepovat osobně,“ dodal Látka, jenž doufá, že ho podpoří některý z neúspěšných kandidátů.

Jeho vyzyvatelem bude další zkušený politický matador, 61letý obhájce křesla Vladislav Vilímec ze Kdyně, kterému patřilo 4 478 hlasovacích lístků v urnách, to je 15,70 procenta. „Druhé místo považuji za úspěch, bylo devět kandidátů a mezi nimi hodně kvalitních soupeřů. Látka samozřejmě těží teď z obliby ANO, ale věřím, že druhé kolo zvládnu, udělám pro to maximum,“ řekl Deníku Vilímec s tím, že věří, že lidé by u něj mohli ocenit, že není politický turista. „Já od roku 1992 kandiduji jen za ODS a nebudu na tom nic měnit. Lidé mě znají, já mám konzistentní názory,“ uzavřel Vilímec.

Zbylých sedm uchazečů mělo na tuto dvojici odstup. Třetí skončil radní Plzeňského kraje Libor Picka (STAN) - 9,58 procenta, čtvrtý domažlický starosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL) - 9,33 procenta, pátý klatovský zastupitel Ján Ridzoň (SPD) – 9,17 procenta, šestý právník Robert Baxa (NK) – 8,34 procenta, sedmý advokát Ivan Maštálka (KSČM) – 7,68 procenta, osmý sušický zastupitel Jan Janda (Piráti) – 8,88 procenta a devátý jednatel společnosti Václav Sladký (SOCDEM) – 5,30 procenta.

„Jsem třetí. Snažil jsem se, na Domažlicku jsem docela uspěl. Co dodat. Na kluka ze vsi myslím dobré,“ okomentoval výsledek voleb s úsměvem Picka, jenž zůstal před branami druhého kola. „Samozřejmě jsem doufal v postup do druhého kola, což se nepovedlo. Voliči volby pojali jako souboj o vládu. Byla to pro mě ale veliká zkušenost, a navíc jsem se setkal s tisíci lidmi, kteří mi svěřili řadu svých starostí, a já tyto poznatky mohu využít při práci starosty,“ uvedl Antoš, jenž skončil za ním.

Druhé 2. kolo senátních voleb se uskuteční v pátek 27. září a sobotu 28. září.