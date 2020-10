Pomoci se jim rozhodla Veronika Sedláčková, která uspořádala v neděli hromadné pátrání na Hartmanicku. Sešla se více než stovka dobrovolníků, kteří se vydali do lesů.

„Stejně jako mnoho lidí jsme pátrali, ale ve dvou se toho moc projít nedá. Udělali jsme tak skupinu na facebooku, aby si dobrovolníci mohli sdílet místa, která prošli. Skupina se rozjela a ozvali se nám kluci z Czech SAR Teamu s nabídkou, že by pomohli. Začali jsme tak domlouvat větší pátrací akci. Během čtyř dní se to podařilo a přihlásilo se zhruba 80 lidí, plus 20 od Czech SAR Teamu a také pejskaři a jezdci na čtyřkolkách,“ uvedla iniciátorka pátrací akce, kterou celá situace oslovila natolik, že chtěla rodině pomoci, aniž by ji předtím znala.

Všichni se sešli na louce za Hartmanicemi. Do terénu se kromě psovodů a čtyřkolek vydalo šest skupin po zhruba 18 lidech. Mezi nimi bylo i několik sborů dobrovolných hasičů.

Dojetí z celé akce neskrýval syn ztraceného seniora Zdeněk Hnízdo ml., který se na louku do Hartmanic také dostavil. „Hrozně moc to pro nás znamená, vůbec bych nečekal, že lze uspořádat takovou akci. Nevěřili jsme, že přijde tolik lidí, kteří ochotně, aniž by nás znali, do toho dají vše a půjdou hledat. Nesetkal jsem se v dnešní době s takovou ochotou, kdy je všude spíše bezohlednost. Děkuji všem, nemám ani slov,“ řekl Deníku syn.

Jeho otec se ztratil 30. září a od té doby rodina dědu zoufale hledá. „Jsem realista, takže pokud není dědeček u někoho, kdo by nevěděl, že ho hledáme a živil by ho, tak je to asi jasné. Dědeček chodil jako tělo bez duše, mohl požádat o pomoc tolik lidí, ale neudělal to. Byl kamerově zachycen v Chvalšovicích, v Maršovicích. Nyní hledáme jehlu v kupce sena, je to o náhodě. Proto jsem všem vděčný, že se zapojili a pomohou nám,“ uvedl Hnízdo.

Bohužel i přes několikahodinové pátrání se seniora najít nepodařilo.