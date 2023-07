Se zrušením jezuitského řádu v roce 1773 seminář ztratil svoje dosavadní využití. Vlastní budova jezuitského semináře byla v té době ve špatném stavu. V roce 1791 bylo rozhodnuto, že v budově zřídí město učitelské byty. V roce 1818 byl objekt prodán v dražbě klatovským právovárečným měšťanům pod podmínkou, že zachovají jeho obytné prostory. Pivovarníci původně využívali v objektu pouze sklepy jako lednice. Ve 2. polovině 19. století vznikla podsklepená přístavba v parkánu. Později byly zbylé prostory semináře přeměněny na pivovar, v druhé polovině 20. století na sodovkárnu. Později objekt ještě lidé využívali k bydlení, ale od prosince 2012 je prázdný a chátrá.

Od té doby zastupitelé Klatov řešili, co s tím, jelikož šlo o velké náklady na opravy. Nyní už je jasno, vznikne tam Josefinum. „Již před několika lety se vedly diskuze o tom, kdy a jak k úpravě semináře přistoupit. Není těžké dům opravit, ale najít pro něj také náplň, tak aby nejen provoz, ale i návštěvnost byly udržitelné. A to se nám myslím podařilo po dohodě s Galerií Klatovy/Klenová. Myslím si, že by tak seminář mohl být jedním z významných turistických cílů,“ uvedl starosta Rudolf Salvetr.

„Chceme, aby architekt našel původní krásu barokní budovy, všechny nebarokní vestavby, které tam vznikly, zmizely a vymyslel nové řešení, které bude ale postavené na tom původním,“ sdělil místostarosta Václav Chroust.

Galerie v současné době nemá žádné prostory pro stálou expozici, i přesto, že je její fond velmi obsáhlý, vlastní zhruba čtyři tisíce exponátů. S budovou semináře bude současně řešen i celý prostor parkánu i zeleň.

Dle informací ze zadání architektonické soutěže budou investiční náklady na stavební práce 230 000 000 Kč, které ale ještě nebudou konečné, počítá se s desítkami milionů korun na další práce.

Jezuitská kolej - seminář

Kde stojí: Jezuitská kolej se nachází v Balbínově ulici v centru Klatov.

GPS lokace: 49.3948903N, 13.2917417E

Kdy a kým byl postaven: Objekt bývalého jezuitského semináře byl postaven na místě domů zničených požárem v roce 1579. Stavba semináře byla zahájena v letech 1692 – 1693.

Kdy a jakou zažil největší slávu: Se zrušením jezuitského řádu v roce 1773 ztratil svoje využití. Poté v něm byl pivovar, sodovkárna, byty.

Odkdy a proč chátrá: Prázdný je od roku 2012, ale v chátrajícím stavu už byl léta předtím. Náklady na opravu jsou velmi vysoké, proto dlouho trvalo, než se rozhodlo, co tam vznikne.