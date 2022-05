Co vás vedlo ke koupi zámku právě v Mokrosukách?

To je dlouhá story. Táta si spoustu let toužil koupit hrad, zámek nebo nějakou historickou budovu. Několikrát se o to pokoušel, po revoluci měl ambici koupit zámek Poláky, ale od toho ho děda odradil. Když zakládal firmu, tak si koupil historický statek. Chvílemi pak měl zříceninové období, kdy je objížděl. Před šestnácti lety ho napadl zámek, tak opět zahájil tour po republice, díval se na internet a podobně. Mokrosuky vlastně nebyly cíl, ale jeli okolo, zaujal je, zastavili se, šmejdili okolo, pak zjistili komu patří a už to šlo ráz na ráz. Před zhruba třinácti lety ho táta koupil.

Co vás po koupi zámku čekalo?

Nejzásadnější byla oprava střech. Na novém i starém paláci už máme hotové všechny, kousek chybí nad hospodářskou částí. Následovala rekonstrukce štítů, nově se nahodil zámek zepředu, udělaly se arkády. Bylo potřeba udělat stropy v horních patrech, které jsou obnovené do renesanční podoby. Některé se musely strhnout, jiné stačily opravit.

Bylo něco, co vás překvapilo, když jste sem přijeli?

Překvapilo nás mnoho věcí (smích). Určitě zajímavá byla oprava velkého sálu, kde jsme nečekali, že strop bude pobitý eternitem. Ten jsme museli vymlátit, což si pamatuji dodnes, jak jsme ho v maskách vyhazovali z arkád dolů. Řekl bych, že nás zámek překvapil spíše příjemně, i když práce tady bylo a je mnoho. Překvapila nás i podpora lidí v obci, že nám lidé fandí. Cokoliv jsme potřebovali, tak jsme se vždy domluvili. Navíc, když jsme od některých kastelánů slyšeli, že to není úplně běžný jev.

Udělali jste zde muzeum historického šermu, šlo o prvotní záměr?

Prvotní záměr jako úplně nikdo nevěděl. Můj táta si ho koupil, že ho bude opravovat. Koupil si ho na důchod, aby měl co dělat. Vždy jsme ale měli vizi, že bude sloužit šermířům, šermířství, středověku a podobně. Jakou to ale bude mít podobu, to začalo vznikat tak před sedmi osmi lety, kdy se začal klubat velký sál. Tam jsme cítili, že by bylo muzeum pěkné. Když se táta potkal s panem Václavem Luksem v muzeu, tak ho zaujalo a pak už to začalo vše směřovat k tomu, že sál naplníme relikviemi a věcmi z šermu doplněnými našimi výrobky. Jinak veškeré malby na zámku jsou dílem malíře Václava Suchopárka.

To, co vidíme v muzeu, jsou tedy vaše sbírky a výrobky?

Víceméně vše, co vidíte v muzeu pod sklem, jsou artefakty, relikvie, rekvizity z šermířských let a to, co je volně, jsou naše výrobky, repliky historických chladných zbraní a zbrojí, které budeme ještě doplňovat. Myslím, že jde i unikát našeho muzea, že repliky nejsou schované, zajištěné a návštěvníci si je mohou vzít do ruky, vyzkoušet, zjistí, kolik zbraně váží. Během prohlídky se dozví, jak se zbraně vyvíjely.

Jaké máte se zámkem další plány?

Chceme dostat zámek do běžného provozu. Nyní jsme otevřeli, tak si ještě vše sedá. S muzeem bychom byli rádi, kdyby šlo o kompaktní a ucelenou expozici vývoje meče a chladných zbraní od starověku po novověk. Nyní například sháníme Římana, takže budeme dělat římského vojáka. Další velkou ambicí je fantasy sekce. Rádi bychom měli výstavu zbraní ze známých fantasy filmů, seriálů, her. Chceme rozšířit zbroje, kdy nyní je jedna ve výrobě.

Co se týče zámku, tak bychom rádi zahájili také kulturní akce. V blízké době něco menšího jako divadelní představení spojené s šermířským vystoupením, rýsuje se vystoupení u rybníka. Chtěli bychom i středověký historický jarmark. Tím, že vyrábíme zbraně už třicet let a vozíme je po celé Evropě, tak máme docela dobré kontakty na lidi. V dlouhodobějším výhledu bychom tak rádi dostali Mokrosuky na mapu celoevropského projektu, kde se mohou potkávat rytíři, kteří od nás kupují zbraně nebo je potkáváme po celé Evropě. Udělala by se zde jednou do roka sešlost, stanový tábor, velká bitva na loukách. Šlo by o zajímavý kulturní zážitek, protože v Evropě jsou různé skupiny, které by se zde představily.

Výhledově bude možné na zámku i ubytování, v plánu je i krčma s černou kuchyní.