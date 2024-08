Zájem mezi lidmi vzbudila akce v Klatovech, kde si lidé mimo jiného mohli vyzkoušet také různá kimona a zpestřit tak atmosféru japonského dne. Součástí byly i další ukázky spojené s Japonskem. „Návštěvníci mohou shlédnout nejrůznější vystoupení z japonského umění, a to jak bojových, tak i uměleckých. Z bojových umění tu bylo třeba sekání mečem, vrhání nožů, což prováděl Jakub Zeman, který je označován jako český samuraj. A z takové té něžnější kultury tu byl k vidění například japonský divadelní tanec, který předváděla Japonka, která žije v Čechách a studovala japonský tanec přímo v Japonsku, kde dříve žila,“ uvedla kunsthistorička klatovského muzea, která akci pořádala, Lucie Hotová.

Lidé kromě tance, jehož sdělení a děj nejprve tanečnice vysvětlila, měli možnost vidět několik japonských zbraní i to, jak se s nimi zachází. Někteří si poté i zbraně vyzkoušeli a prohlédli. Nechyběl ani japonský čajový obřad.

To vše bylo spojené s výstavou, kterou mají lidé možnost navštívit ještě do 8. září. A k vidění jsou tam mnohé unikáty. „Na výstavě si mohou návštěvníci prohlédnout nejrůznější artefakty nejenom z Japonska, ale celkově z Dálného východu, Číny, Indonésie a dokonce i Indie. Máme tam dokonce i pravěké artefakty z čínského pravěku doby bronzové, rituální vykuřovací trojnožku, ale jsou tam i třeba středověké dýky, novověké meče a samozřejmě spoustu čajových souprav z novověku i z přelomu 19. a 20. století,“ sdělila Hotová.

Výstava je tvořena exponáty klatovského muzea, protože Karel Hostaš sbíral spoustu japonerií, ale je tam také spoustu ukázek čajového porcelánu včetně povídání o tom, jak porcelán pronikal z Dálného východu do Evropy. „Je tam taková propojovací cesta mezi čajem, porcelánem a tou kulturou Dálného východu. Porcelán často kopíroval právě asijské motivy. Můžete si prohlédnout i velice vzácné míšeňských šálky, které jsou zdobené asijskými motivy z 18. století, ale i porcelán z Rudolstadtu, také z 18. století. Jsou zde také ukázky porcelánu Imari, což byl dovozní porcelán, který Japonci a Číňané dováželi do Evropy. To vše je Hostašova sbírka. Potom je část přímo ze sbírek Jakuba Zemana, kde si návštěvníci prohlédnou právě ukázky z Japonska, Číny, ale i třeba Indonésie či dokonce středověké exponáty, takže je určitě co vidět,“ popsala výstavu kunsthistorička.