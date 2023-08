„Historie mne zajímá, ráda se vydávám na nová místa, bohužel velmi často se mi stalo, že jsem se dovnitř objektu nemohla podívat. A to jen proto, že se mnou cestuje moje jorkšírka Terezka,“ líčí cestovatelské strasti a nepříjemné zkušenosti Lucie Žippaiová. „Přitom pokud vyrazí na hrad či zámek rodinka s batoletem v náručí, nikdo nic neřeší. Majitelé malých pejsků jako jsou čivavy, jorkšírci či krysaříci mají smůlu, a to i přesto, že pejsci se často chovají lépe než lidé a tím, že sedí v tašce nikoho neobtěžují a nehrozí ani žádné škody, které by mohli napáchat,“ krčí smutně rameny Lucie. „Na hradě Trosky nás nepustili ani na venkovní vyhlídku, zatímco například v restauracích s Terezkou nikdy žádný problém nikdo neměl. Míst, kam jsme nebyly vpuštěny je celá řada, patří mezi ně například i klášter v Teplé,“ dodává. „Znám spoustu lidí, kteří mají podobné zkušenosti jako já a velmi nás přístup správců památek mrzí,“ říká.

Deník proto udělal pro své čtenáře malý průzkum, kam návštěvníci se svými psími kamarády vstoupit mohou a kam ne.

Hrad Švihov, který je ve správě Národního památkového ústavu na svých webových stránkách uvádí: „Živá zvířata máme na hradě rádi, ale vstup na prohlídky hradu jim nedovolujeme. Volný vstup na vodítku nebo ve schránce mají mazlíčci na nádvoří, do venkovní části občerstvení a na cestách v okolí hradu.“

Přestože i na zámku v Manětíně platí zákaz vstupu pejsků a jiných mazlíků do objektu, tak, jak je dáno řádem NPÚ, při rozumné domluvě mohou čtyřnozí kamarádi v tašce či jiné přepravce na prohlídku nádherných interiérů a venkovních ploch se svými páníčky. „Osobně mám zvířátka rád a pokud není daná prohlídka plně obsazena, snažíme se majitelům malých pejsků vycházet vstříc . Bohužel máme bohaté nepěkné zkušenosti s majiteli velkých psů, kdy ti znečisťovali zámecký park a zahradu, ohrožovali návštěvníky a domluva s majiteli nebyla možná, čímž vznikaly nepříjemné situace. To je důvodem, proč opravdu i na návštěvu vnějších prostor našeho objektu mohou po vzájemné domluvě jen a pouze malí pejsci s tím, že jsou neseni ať už na ruce nebo v tašce,“ řekl Deníku kastelán zámku Karel Mašek. Ten díky svým nabitým zkušenostem ještě vzkazuje majitelům chlupatým přátel, aby je v horkých dnech nenechávali v rozpálených autech na parkovišti.

Lesní zámek Kozel, spadající taktéž pod správu NPÚ, má návštěvníkům skutečně co nabídnout. Pokud si však budete chtít na prohlídku vzít s sebou pejska či jiného mazlíka, do žádného z interiérů v rámci jakéhokoliv z prohlídkových okruhů vás s ním nevpustí. „Před zakoupením vstupenky se snažíme návštěvníky na tuto skutečnost pokaždé upozorňovat,“ ubezpečila Deník vedoucí oddělení lidských zdrojů Věra Polanová. Proto si také zde majitelé zvířete čas od času vstupenku u pokladny jednoduše nezakoupí a od objektu odjedou, případně si projdou pouze venkovní areál, kam je vstup zdarma a je povolen pejskům na vodítku.

Ve správě památkářů je také hrad Velhartice, také zde však tak přísní nejsou. Webové stránky hradu nicméně upozorňují: „Pohyb zvířat v památkovém objektu je povolen pouze do areálu hradu a prohlídkového okruhu Hrad za podmínek, že zvíře musí být na vodítku a majitel zvířete, resp. osoba, která zvíře vede, je za chování zvířete zodpovědná, a to včetně zvířetem způsobených škod na majetku, se kterým hospodaří Národní památkový ústav. Osoba zodpovědná za zvíře musí zajistit úklid jeho exkrementů. Vstup zvířete není zpoplatněn.“ „Na našem objektu mohou psi do areálu, i do rozsáhlé výstavy v rámci tohoto vstupného a na prohlídky hradu na vodítku. Do zámku nemohou žádní, ani v tašce,“ doplnila info z webu Elen Demeterová, pracovnice hradu a zámku. „S Terinkou v tašce jsme byly na prohlídku hradu vpuštěny naprosto bez problémů,“ vzpomíná na návštěvu Velhartic Lucie Žippaiová.

Se svými čtyřnohými členy rodiny můžete v klidu vyrazit na hrad Kašperk. Tam chlupáči nikomu nevadí. „Na nádvoří hradu se psi mohou pohybovat s náhubkem a na vodítku a mohou také na oba prohlídkové okruhy. Upozorňujeme ale turisty, že psi nesmí do expoziční místnosti, takže buď je tam musí vzít do ruky nebo s nimi počkat před expozicí, případně se u nich před expozicí vystřídat. Součástí obou prohlídkových okruhů je výstup na věž, kde v každé věži je 100 schodů. Pokud to psi nezvládnou, mohou počkat s páníčkem na skupinu v hradním paláci tedy za předpokladu, že nejsou páníčci ochotni celý výstup svého pejska nést,“ odpověděla hlavní průvodkyně hradu Jana Sázavská.

Prohlédnout si benediktinský klášter zvenčí mohou v Kladrubech jak příchozí turisté, tak jejich zvířecí kamarádi. Dovnitř se však pejsci ani jiná zvířátka nedostanou. „Podle návštěvního řádu smí v našem klášteře pes na nádvoří a do zahrad na vodítku, do interiérů na prohlídkové trasy a do klášterního kostela však nesmí. Výjimku ze zákazu má asistenční pes. Snažíme se návštěvníky na dodržování návštěvního řádu upozorňovat, ale někdy je to boj s větrnými mlýny a volné pobíhání psů na nádvoří je často neuhlídatelné,“ uvedl kastelán Milan Zoubek. Celý historický objekt, který nedávno otevřel nové prohlídkové trasy, je ve správě NPÚ.

Romantický barokní zámek ve Svojšíně na Tachovsku je v majetku obce, která s otevřenou náručí vítá každého návštěvníka. „Majitelé malých psích ras mohou se svými mazlíky absolvovat prohlídku vnitřních prostor, pokud má návštěvník pejska po celou dobu při sobě ať už v tašce, přepravce či náručí,“ uvedl místostarosta obce Tomáš Petráň. Vstup do vnějších prostor, tedy zámeckých zahrad a parku se psy je možný, avšak pouze na vodítku. Stejně jako na jiných historických objektech, ani zde není dovoleno vstupovat se psy na trávníky a mimo vymezené plochy pro pěší

Problém se vstupem pejsků do nádherných prostor nemají ani na zámku v Boru nedaleko Tachova. Kastelánka Galina Marianna Kortanová odpověděla Deníku následující:“ Do našeho zámeckého areálu mohou pejskové všech ras, ale z bezpečnostních důvodů musí být na vodítku. Nikdy se nestalo, že by to některý z návštěvníků porušil. Často k nám přijíždějí i výpravy na koních, takže i pro koně je u nás ve venkovních prostorách místo. Měli jsme tady i turisty s potkanem, fretkou a dokonce jednou i paní s kočkou. Tudíž na prohlídku zámku mohou také pejskové. Většinou se jedná o psíky menších plemen, které si návštěvníci nosí v taškách, ale dovolujeme i majitelům větších psích plemen, aby si svého miláčka na prohlídku vzali. Musí nám však zaručit, že pejsek je vychovaný a nebude ničit zámeckou expozici. A musím podotknout, že za 20 let, co je zámek otevřený pro turisty, jsme nikdy nemuseli řešit žádný problém nejen s pejsky, ale ani s jinými zvířaty. Vesměs se ale setkáváme s tím, že s většími plemeny turisté nejezdí, a když tak třeba jeden z členů rodiny zůstane s pejskem v zámecké zahradě a ostatní jdou na prohlídku.“ Chlupatým členům rodiny je vstup povolen i do zámecké zahrady, jen je důležité, aby i zde byl na vodítku a majitel psa se zaručil, že pes nic nikde neznečistí.

Dobrou zprávu pro pejskaře má i kastelán Starého czerninského zámku v Chudenicích Ludvík Pouza. Na dotaz Deníku odpověděl: „ Do areálu zámku na nádvoří a do zahrady Chudenice návštěvníci se psem mohou zdarma, pokud si vše po mazlíčcích uklidí. Pejsky máme rádi a nevadí nám ani v expozici. Musí být ale v tašce nebo v náruči. Máme totiž na zámku historické dřevěné podlahy z roku 1776 po kterých bohužel pejsci chodit nemohou. I návštěvníci musí používat pantofle.“

Zajímavé vyprávění z úst skvělého kastelána Pavla Voltra o historii tachovského zámku či jízdárny ve Světcích si mohou poslechnout nejen návštěvníci, ale pokud jsou bezpečně usazeni v taškách či přepravkách, tak i jejich malí zvířecí členové rodiny. Velcí pejskové zde však mají smůlu a na prohlídku nemohou.

Jasně stanovená pravidla má na svém webu stanoven také hrad Rabí. „Čtyřnohým přátelům není vstup do hradního areálu zapovězen. Jen je potřeba, aby byli na vodítku, nebo v přepravním boxu (výjimkou jsou asistenční psi) a aby se jejich majitelé chovali ohleduplně k ostatním návštěvníkům. Dle dalších zveřejněných informací zvíře může se svým majitelem vstoupit tam, kam si jeho majitel zakoupí řádnou vstupenku. Vstup zvířete je za těchto podmínek zcela zdarma. Volné pobíhání psů a jiné zvěře je však zakázáno. A není povoleno ani přivazování mazlíčků na velkém nádvoří, nebo jejich zanechání o samotě, bez dozoru,“ píše se v něm. (šav)