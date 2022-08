Nové náměstí ponese jméno po spisovateli Karlu Klostermannovi. Vzniká na místě, kde několik let hyzdila prostor bývalá kavárna Espresso. Nyní bude náměstí místem, kde mohou lidé posedět, odpočívat či relaxovat. Železná Ruda tak bude mít konečně krásné centrum, které nebude dělat ostudu. „Na své náměstí Železná Ruda čeká spousty let,“ podotkl starosta Filip Smola.

Slavnosti

Jak se to vedení města povedlo, se můžete podívat například při návštěvě Železnorudských slavností, které jsou letos také spojené s oslavami 30 let partnerství s městem Aldeno. Slavnosti začínají v pátek 5. srpna, kde se můžete těšit od 16.15 hodin na Cirkus Brothers a kejklíře, Crazy Dogs, od 19 hodin na Železného Zekona, Lucii revival a od 22 hodin to rozjede kapitán Demo, večer zakončí jeho DJ.

Sobotní program od 11 hodin zahájí Obšuka, následuje ukázka hasičského zásahu a ve 13 hodin roztančí diváky Maxim Turbulenc. Po nich se vystřídají na pódiu Blaženka, Banda Sociale di Aldeno, Semtex, Bao di sera, MeMe, Zastodeset a DJ Lumi.

Chybět nebudou jízdy historickým vlakem, soutěž v hodu sekerou, fotbalový zápas, pouťové atrakce a další aktivity.